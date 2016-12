Incastrata in un tunnel profondo 3 metri: Vigili del Fuoco salvano il cane Sara

E' finita nel migliore dei modi la brutta avventura di Sara, un cane bretone da caccia, rimasta incastrata in un tunnel profondo 3 metri. E' successo questa mattina, alle ore 9:30 in via di Valle Lunga nel comune di Rignano Flaminio, nella campagna antistante.

Sul posto, allertati, per il recupero sono accorso almeno due squadre dei Vigili del Fuoco con l'ausilio di un escavatore. Dopo vari tentativi prima del sopraggiungere del buio anche rimuovendo la terra solo con le mani, i Vigili del Fuoco intorno alle ore 17 circa hanno recuperato il cane, affettuosissimo, consegnandolo alle cure della proprietaria sul posto.