Rifornivano di marijuana Pigneto e San Lorenzo: arrestati cinque pusher

Operazione antidoga del commissariato Casilino. Gli agenti hanno arrestato cinque cittadini nigeriani responsabili, a vario titolo, del rifornimento della marijuana “distribuita” al Pigneto e a San Lorenzo.

La base dei pusher a Castelverde

Gli investigatori della Polizia di Stato, seguendo un’indagine, hanno individuato un’abitazione in località Castelverde utilizzata come base per la sostanza stupefacente. Dopo accurate verifiche e appostamenti, con le necessarie risultanze investigative, i poliziotti hanno effettuato il blitz.

Il blitz degli agenti del Casilino

All’interno di quest’appartamento di via Villalfonsina, son stati trovati 400 grammi di marijuana, tutto il kit per il suo confezionamento, compreso il bilancino di precisione.

Di età compresa tra i 19 e 32 anni, i cinque pusher sono stati accompagnati negli uffici di polizia e arrestati per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.