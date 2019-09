Abusivismo commerciale: scoperta la base di rifornimento dei venditori di bottigliette d'acqua

Bottigliette d'acqua da vendere illecitamente ai turisti. Il punto di rifornimento delle merce è stato scoperto sabato mattina dalla Polizia Locale della Capitale nella zona di piazza Vittorio, all'Esquilino, durante le consuete attività di contrasto ai fenomeni legati all'abusivismo commerciale.

Una pattuglia del I Gruppo Centro "ex Trevi", insospettita dai movimenti di alcuni venditori abusivi nell'area del Colosseo, ha iniziato ad osservare i loro spostamenti, riuscendo così ad individuare la base di rifornimento della mercanzia in un minimarket sito nelle vicinanze della piazza centrale del quartiere multietnico della Capitale.

Gli agenti hanno rinvenuto circa 500 bottigliette d'acqua conservate nei freezer, quindi del tutto congelate. Una parte delle bevande, appena confezionata in alcuni sacchi di plastica, era pronta per essere commercializzata illegalmente nell'area intorno al parco archeologico, con i conseguenti rischi per la salute degli acquirenti.

lIl titolare, un cittadino bengalese di 45 anni, è stato denunciato per vendita di prodotti alterati nella loro composizione naturale. La merce è stata sequestrata e il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.