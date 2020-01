Fermato furgone carico di rifiuti speciali pronti per essere abbandonati nel parco

Trasportavano illegalmente un vasto carico di rifiuti speciali pericolosi all'interno di un furgone: due uomini sono stati fermati da una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, XIV Gruppo Monte Mario, in una via adiacente il Parco di Santa Maria della Pietà, a Monte Mario, durante alcuni controlli mirati alla repressione degli illeciti ambientali.

All'interno del mezzo sono stati trovati quintali di ferro, batterie esauste di piombo, componenti di condizionatori industriali e un cospicuo quantitativo di parti meccaniche riconducibili a lavorazioni di officine (pastiglie per freni, dischi freno, candele per auto).

Gli agenti, diretti dalla Dirigente Olivia Sordoni, hanno proceduto al sequestro dell'autocarro e del materiale rinvenuto, tutto completamente intriso di sostanza oleosa.

I due responsabili, di 55 e 61 anni, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il trasporto e gestione illegale di rifiuti. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti sulla provenienza del materiale.