Ripreso dalle telecamere a scaricare rifiuti in strada: 600 euro di multa

Stava gettando rifiuti in strada ma il sistema di videosorveglianza della Polizia Locale di Fiumicino, attivo in via del Faro, la ha sorpreso. Così, però lo sporcaccione, è scattat la sanzione per abbandono di rifiuti di 600 euro.



"Il nostro sistema di videosorveglianza collegato h24 alla sala operativa e a disposizione delle altre forze dell’ordine del territorio – dichiara il Comandante della Polizia Locale, Giuseppe Galli - non è solo importante nei controlli di prevenzione e per la tutela della sicurezza urbana".

"Può essere un valido strumento anche contro chi sceglie deliberatamente di sporcare il nostro territorio. Ricordo che articoli di legge vietano l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e chiunque abbandona o deposita rifiuti è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Questa normativa è stata applicata nel caso specifico. Convocato presso la nostra sede – conclude Galli - l’autore dell'illecito amministrativo ha confermato il fatto".





"Attualmente abbiamo 74 telecamere funzionanti in punti strategici del nostro Comune – sottolinea il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino - e siamo in via di implementazione finale. Anche durante le feste pasquali saranno attive e in controllo costante sul territorio. In grado di rilevare illeciti, compresi quelli che riguardano l’abbandono dei rifiuti. Siamo tra i primi comuni di 80mila abitanti ad aver esteso la raccolta differenziata al 100% dei cittadini".

"Pochi e isolati barbari maleducati non avranno la meglio sulla stragrande maggioranza dei cittadini che conferisce i rifiuti con attenzione e responsabilità. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale che ci aiutano, come in questo caso, a ridurre i reati ambientali. Nella consapevolezza che gli occhi dei vigili, delle altre forze dell’ordine e quello delle telecamere fanno il possibile per prevenire e reprimere questo tipo di fenomeni. Il resto, soprattutto su un territorio di oltre 200 chilometri quadrati qual è il nostro, deve farlo ogni singolo cittadino che abbia a cuore – conclude Montino - le risorse ambientali e naturali del comune di Fiumicino".