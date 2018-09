Rifiuti, Raggi e la lotta agli "incivili": "In arrivo telecamere contro chi abbandona i mobili"

"Stiamo multando chi abbandona i rifiuti per strada. E stiamo predisponendo la sorveglianza con le telecamere per beccare chi sporca la città ai danni degli altri". Non c'è scampo per chi non rispetta le regole della raccolta. La sindaca Virginia Raggi prosegue la sua lotta agli incivili e annuncia l'arriva di occhi elettronici dove non bastassero quelli dei cittadini che segnalano al Comune armati di smartphone.

"Chi lascia gli ingombranti per strada immagina forse che gli operatori possano caricarli sul camion per i cassonetti e portarli via insieme agli altri rifiuti, ma non è così. Ogni giorno i lavoratori di Ama sono costretti a segnalare la presenza in strada di ingombranti che, tra l’altro, ritardano il loro lavoro" spiega Raggi in un lungo post su Facebook.

"Una seconda squadra di operatori deve passare dopo e caricare su camion appositi questi rifiuti per smaltirli. Si tratta di un servizio supplementare e costoso che tutti i romani sono costretti a pagare in bolletta a causa dell’inciviltà di qualcuno". Insomma, un doppio lavoratori per gli operatori e aggravio di costi sull'utenza. "Chi abbandona mobili o elettrodomestici per strada offende Roma e tutti coloro che la amano. E non ha giustificazioni".