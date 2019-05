Lancio di sassi e uova contro rider a Torre Angela: "Gesto vile e premeditato"

Uova e sassi contro un rider di origini indiane che tornava a casa insieme alla fidanzata. Sarebbe accaduto nella periferia di Torre Angela nella notte del 29 aprile. A raccontare l'accaduto i membri di Riders Union Roma, su Facebook. Al momento però non risultano denunce alle forze dell'ordine.

"Il rider, che tornava a casa insieme alla sua fidanzata, anch'essa rider, si è trovato coinvolto in questa brutta situazione: scegliere se attirare verso di sé tutte le attenzioni degli adolescenti e far scappare la sua ragazza oppure rimanere entrambi lì. Lui ha scelto coraggiosamente di rimanere in quella situazione da solo e i bambinetti dopo essersi stufati di tirare i sassi hanno tirato verso il rider delle uova causandogli un danno oculare".

E ancora, si legge su Facebook, "per il rider c'è stato "solo" un trauma all'occhio destro e non la peggiore ipotesi, che si era paventata all'inizio, del distacco della retina. Tra noi rider si è attiva subito la rete di mutuo soccorso e abbiamo fatto sì che il rider fosse accompagnato all'ospedale.

Ti auguriamo una pronta guarigione; sappiamo che il dottore ti ha prescritto, oltre ai medicinali, una settimana di riposo. Goditela insieme alla tua fidanzata. Noi vi aspettiamo in strada, sempre a braccia aperte. Spero li scuserete, non crediamo siano razzisti ma semplicemente deficienti".