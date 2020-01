Lazio-Sampdoria, bimba che perse la mamma nella tragedia di Rigopiano in campo con i giocatori

Sarà un sabato diverso per Giampaolo Matrone e per la figlia Gaia, di otto anni. E non perché la sofferenza sia venuta meno, quella resterà per sempre, così come la delusione per una giustizia ancora lontana ma perché bisogna guardare avanti, anche e soprattutto per i bambini.

Domani sarà l'anniversario della tragedia di Rigopiano dove, tra gli altri, morì anche Valentina Cicioni, compagna di Giampaolo e mamma di Gaia. La catastrofe sarà ricordata in modo forte e toccante anche durante la partita di calcio in programma all’Olimpico alle ore 15 tra Lazio e Sampdoria.

La curva nord esporrà uno striscione, per essere ancora più vicina a Giampaolo, che sotto quell’hotel ha perso la moglie Valentina ed è uscito miracolosamente vivo ma con gravi postumi invalidanti dopo 62 lunghe e interminabili ore.

E il club ha invitato Gaia a scendere in campo assieme ai giocatori prima del fischio d’inizio: per la piccola, rimasta orfana della mamma, sarà una grande emozione al cospetto di decine di migliaia di spettatori, per non parlare delle centinaia di migliaia davanti alla Tv.

“Sabato io e Gaia trascorreremo una giornata diversa dalle altre volte, con il sorriso sulle labbra” spiega il pasticciere di Monterotondo, che ringrazia di cuore la “sua” SS Lazio per l’invito e tutti i tifosi.