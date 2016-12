Moto rubate nella baraccopoli di via di Salone, venivano smontate e rivendute

Nove moto rubate, due delle quali con numero di telaio illegibile e parti meccaniche smontate, verosimilmente pronte per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. E' quanto hanno trovato gli agenti dello Spe della Polizia Locale di Roma Capitale all'interno della baraccopoli istituzionale di via di Salone, periferia est della Capitale, con gli uomini coordinati dal comandante Lorenzo Botta che hanno smascherato una presunta attività di riciclaggio di motoveicoli rubati.

MOTO SOTTO SEQUESTRO - La scoperta nella giornata di ieri, durante uno dei controlli straordinari disposti per questioni legate alla sicurezza urbana. Trovate le nove moto rubate le stesse sono state poste sotto sequestro ed è partita una denuncia a carico di ignoti. Indagini sono tutt'ora in corso per risalire ai responsabili del reato.