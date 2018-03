Mezzi agricoli rubati e venduti in Romania: gli affari della banda dei trattori

Avevano messo in piedi un bel giro d'affari illegale. La Polizia ha scoperto a Montecompatri una base del riciclaggio di mezzi agricoli, tutti rubati, e pronti ad essere venduti in Romania. In manette un 33enne, mentre è caccia al resto della banda dei trattori.

A condurre le operazioni gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Frascati insieme ai poliziotti del Reparto Volanti. Il blitz è scattato in via Bertoli a Montecompatri, dove il dispositivo satellitare aveva segnalato la presenza di un trattore rubato, ultimo colpo messo a segno dalla banda nella zona del viterbese.

Lì gli agenti hanno fermato un 33enne che, a bordo di una Audi A6 scura, stava uscendo da una proprietà privata dove c'è un grande capannone. All'interno, nasconti e pronti per essere portati in Romania, trovati 11 costosi camion cabinati, trattori e macchine. Tutti rubati nelle campagne umbre e viterbesi.

L'uomo, nasdondeva anche un apparato radioamatore scanner utilizzato negli ambienti criminali per intercettare le frequenze radio della polizia e di un'ingente somma di denaro contante celata all'nterno dell'Audi.

Dopo l’arresto, il 33enne è stato accompagnato presso il carcere di Velletri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’individuazione degli altri componenti della banda dei trattori. I camion, i trattori le gru e i mezzi d'opera posti sotto sequestro, dopo gli accertamenti di competenza, saranno restituiti alle vittime dei furti.