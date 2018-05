Frascati, scoperto capannone con auto di lusso rubate: due arresti per riciclaggio

Un'attività di riciclaggio di auto rubate all'interno di un capannone tra Roma e Frascati. E' quanto scoperto dai Carabinieri a seguito di alcune segnalazioni su un via vai sospetto di mezzi da e verso il luogo incriminato. A finire in manette un 36enne italiano e due cittadini egiziani, di 38 e 22 anni, dei quali uno già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di riciclaggio in concorso.

Nella giornata di ieri, a seguito di un servizio di osservazione nei pressi del capannone, i militari hanno visto arrivare a piedi i tre uomini. Una volta entrati i militari hanno atteso l’arrivo rinforzi, poi hanno fatto irruzione all’interno. I tre sono stati colti in flagrante mentre smontavano due auto, una Mercedes e una BMW, entrambe rubate nella Capitale, e sono stati ammanettati.

Nel corso dell’ispezione dell’intera area i militari hanno ritrovato numerose parti di altre autovetture, tagliate precedentemente e già pronte per essere vendute, nonché numerosi attrezzi da lavoro come frullini, flex e arnesi utilizzati per lo smontaggio e il sezionamento dei veicoli.

Tutto il materiale rinvenuto e il capannone sono stati sequestrati. Le indagini tuttavia procedono per risalire agli altri veicoli e ai loro proprietari. I tre arrestati sono stati portati nel carcere di Roma Regina Coeli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.