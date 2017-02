Cronaca / Via del Casale del Finocchio

Finocchio: auto rubate e smontate, la base del riciclaggio in un'area verde

IN manette 4 uomini e una donna. Il blitz è scattato in via Casale del Finocchio. All'interno, i militari hanno notato la presenza di parti meccaniche e di carrozzeria di veicoli che erano stati smontati