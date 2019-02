Dieci euro ogni 1000 volantini distribuiti: così sfruttava richiedenti asilo, arrestato

Sfruttava alcuni richiedenti asilo per fargli consegnare dei volantini. Un romano di 62 anni, con precedenti, è stato arrestato ieri dai Carabinieri della Stazione di Frascati con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

I militari, impegnati in una serie di controlli nei pressi del mercato settimanale in località Cocciano, hanno notato tre giovani extracomunitari impegnati in un volantinaggio pubblicitario, ritirando il materiale da distribuire da un uomo seduto in un furgone.

Dai controlli eseguiti i ragazzi – un cittadino nigeriano, uno della Guinea ed uno ivoriano – sono risultati richiedenti asilo che, senza alcun contratto, erano stati assoldati dal 62enne che li coordinava nella distribuzione con un compenso pattuito verbalmente di 10 euro ogni 1.000 volantini smistati, pagamento che veniva effettuato ogni 15 giorni. L'uomo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.