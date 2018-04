Uomo di 47 anni si perde sulla via dei Monasteri: ritrovato dai carabinieri

Si è perso sulla via dei Monasteri a Subiaco. A far perdere le proprie tracce un uomo italiano di 47 anni, di cui non si hanno notizie dalla tarda mattinata di oggi 5 aprile. Denunciata la scomparsa dalle 13:30 i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno cominciato le ricerche. L'intervento dei pompieri nel Comune della Valle dell'Aniene, altezza Monastero San Biagio.

Persona smarrita sulla via dei Monasteri a Subiaco

Sul posto la squadra 14A dei vigili del fuoco con il gruppo Saf (Speleo Alpino Fluviale), l'elicottero dei pompieri, personale TAS (Tipografia Applicata al Soccorso) e squadra UCL (Unità Comando Locale). Il personale dei vigili del fuoco, giunto sul posto, ha iniziato l'opera di ricerca della persona dispersa.

Alle ore 19.00 circa, la persona è stata ritrovata dai Carabinieri in buone condizioni fisiche.