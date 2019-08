Castel Gandolfo, cade dal materassino e scompare nel lago: sommozzatori cercano un uomo

Elicottero in volo, sommozzatori dei vigili del fuoco in acqua, volontari della protezione civile e agenti di polizia a perlustrare le coste. Dalle 16:40 di oggi, lunedì 5 agosto, sono iniziate le ricerche di un uomo di 33 anni che stava facendo il bagno al lago di Castel Gandolfo, vicino ad Albano Laziale.

Il 33enne stava passando una giornata al lago con il fratello e la fidanzata. Da una prima ricostruzione si sarebbe allontanato dalla riva sul suo materassino gonfiabile, ma dopo poco è caduto in acqua, ha gridato "aiuto" ed è scomparso. Molti hanno visto che si dimenava in acqua per poi perderlo di vista.