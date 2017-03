Ricercato per una rapina a Termini, scovato dai soldati alla metro Furio Camillo

Lo hanno fermato i soldati alla fermata della metro A per un controllo, poi la scoperta. Ad essere fermato per rapina un 21enne egiziano, ricercato dalle forze dell'ordine dallo scorso 30 gennaio. Sottoposto a fermo di indiziato di delitto, i suoi tre complici vennero individuati e bloccati poche ore dopo aver commesso la rapina. Vittima del gruppo un ragazzo, ripulito del portafogli in via Daniele Manin, zona Termini-Esquilino.

I COMPLICI - Nella circostanza, grazie alle immediate ricerche degli autori, descritti dalla vittima, gli agenti del commissariato Viminale riuscirono ad intercettare 3 dei 4 responsabili, tutti cittadini egiziani; uno venne arrestato quale autore materiale della rapina, mentre altri 2 denunciati – tra cui un minorenne. Il quarto, mancante all’appello, era riuscito a far perdere le sue tracce.

TROVATO A FURIO CAMILLO - Le indagini degli investigatori del commissariato, diretto da Giovanna Petrocca, sono proseguite con l’inserimento della descrizione del giovane, ed altri dati investigativi emersi dalla vicenda, nella banca dati delle forze di Polizia. Proprio ieri alla fermata metro di Furio Camillo, zona Appio Latino, due militari dell’Esercito in servizio di vigilanza, lo hanno fermato per un controllo; senza documenti, il giovane ha fornito un nome - poi verificato essere falso – dal quale poi si è risaliti alla sua vera identità.

RAPINA IN CONCORSO - La sala operativa della Questura ha infatti avvisato gli investigatori del commissariato Viminale che erano sulle sue tracce; accompagnato negli uffici di Polizia è stato identificato per un 21enne egiziano con precedenti penali. Dovrà rispondere di rapina in concorso.