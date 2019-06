Ricercato in Germania per tentato omicidio, si nascondeva a Primavalle. Deve scontare l'ergastolo

Lo hanno scovato in un appartamento a Primavalle. Si tratta di un 21enne romeno, ed è stato arrestato sabato mattina dagli agenti della Squadra Mobile di Roma ai sensi dell’articolo 11 legge 69/2005. Gabriel Slabu, nato a Falticeni (Romania) è infatti ritenuto autore in concorso con altri, di rapina, lesioni personali aggravate, tentato omicidio volontario (reato punito dalla legislazione tedesca con la pena dell’ergastolo) e per questi reati destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso lo scorso 20 marzo 2019 dal Tribunale di MÜlheim (Germania).

Nello specifico, il 24 febbraio 2018, all’ 01.00 di notte, a MÜlheim an der an Ruhr, regione della Renania settentrionale, distretto di Dusseldorf, Germania, Gabriel Slabu faceva irruzione in un appartamento con l’obiettivo di compiere un furto.

In casa, però, c’era il proprietario, e lo Gabriel Slabu, al fine di vincere la sua resistenza, lo colpiva con 3 colpi d’ascia al cranio e al volto, unitamente ad altri 2 complici Petru Ciprian Calvan e Marian Alexandru Anghel.

L’arresto del criminale è stato possibile solo grazie ad un’intensa ma rapidissima attività d’indagine, iniziata in seguito ad una segnalazione della Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio della Cooperazione Internazionale di Polizia, che comunicava la possibile presenza del latitante a Roma.

Il rintraccio del 21enne romeno è avvenuto nel quartiere Primavalle, all’esterno di una struttura occupata abusivamente da numerosi cittadini romeni, ove il predetto aveva trovato riparo.