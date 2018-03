Tradito da facebook: ricercato per omicidio fermato sul treno Roma-Firenze

Tradito dal proprio profilo facebook. Così gli investigatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma hanno rintracciato ed arrestato un 32enne algerino, ricercato per l'omicidio di un connazionale avvenuto a seguito di una rissa l’11 settembre scorso a Cenon (Francia).

Ordine di indagine Europeo

Le autorità francesi, nell’ambito delle consolidate attività di collaborazione internazionale, hanno informato le autorità italiane sulla possibile presenza in Italia dell’algerino, nel frattempo colpito da Ordine di Indagine Europeo. A tradire l’uomo sono state le tracce informatiche lasciate a seguito degli accessi al proprio profilo Facebook attraverso la rete Wi-fi pubblica di una nota libreria di Milano, successivamente ricostruite e analizzate dagli operatori della Polpost capitolina su delega della locale Procura della Repubblica.

Seguimenti dello smartphone

Individuato l’ambito territoriale nel quale l’uomo si muoveva con maggiore frequenza, gli investigatori hanno avviato dedicate attività tecniche in modo da monitorare gli spostamenti dello smartphone in uso e, di conseguenza, quelli dell’uomo.

Scovato sul treno Roma-Firenze

Così gli investigatori della Polizia Postale sono riusciti a localizzarlo nel pomeriggio del 28 Febbraio sul treno Firenze-Roma e, una volta identificato, hanno proceduto, unitamente a personale della Polizia Ferroviaria, al suo arresto nella stazione di Orte, per evitare che, una volta giunto a Roma, potesse dileguarsi.Condotto presso la Casa Circondariale di Regina Coeli, è ora in attesa dell’estradizione verso la Francia. Sono in corso attività investigative finalizzate a verificare l’esistenza di complici che ne abbiano favorito la latitanza in Italia.