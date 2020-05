Ricercato per furto ruba alcolici in un minimarket, dovrà scontare 9 anni di reclusione

Ricercato per furto è stato arrestato dopo aver rubato in un minimarket. A finire in manette un cittadino indiano di 30 anni, fermato dalla polizia del commissariato di Anzio, diretto da Andrea Sarnari.

Gli agenti, intervenuti per una segnalazione di furto di bottiglie in un negozio di via Trieste, durante l’identificazione del fermato, hanno accertato che il 30enne era destinatario di un ordine di carcerazione per il reato di furto.

Accompagnato presso il carcere di Velletri, dovrà scontare 9 anni, 9 mesi e 2 giorni di reclusione.