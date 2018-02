Ricercato per furto a Montecarlo si nascondeva in un hotel a Termini

Un anno di reclusione per un furto messo a segno a Montecarlo. Sono stati gli agenti di polizia del commissariato Viminale, in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità del Principato di Monaco, ad arrestare un 26enne italiano. L'uomo è stato scovato alle 3:00 della notte fra il 12 ed il 13 febbraio in un hotel di via Marsala, a Termini.