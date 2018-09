Specializzato in furti d'appartamento si nasconde in un albergo, era ricercato dall'Interpol

Specializzato nei furti in appartamento nella divulgazione illegale di informazioni personali attraverso internet. Un 35enne georgiano, ricercato dell'Interpol, è stato trovato in zona Romanina e arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Dovrà scontare 4 anni di reclusione.

I poliziotti del commissariato Romanina, dopo essere fatto scattare il sistema 'Alert' alla centrale operativa della Questura, sono arrivati presso un albergo di via Salvatore Barzilai. Sul posto, dopo aver accertato che l'uomo non era presente, gli investigatori, hanno messo in atto un servizio di appostamento: qualche ora di attesa e poi l'arrivo di una macchina dalla quale è scesa il ricercato.

Fermato ed identificato, è stato accompagnato nella sua camera per essere perquisita. Perquisizione estesa anche alla macchina dove gli investigatori, all'interno di uno zaino, hanno rinvenuto e sequestrato arnesi atti allo scasso ed una chiave di fabbricazione artigianale per l'apertura di serrature di tipo a cilindro europeo ed una pennetta Usb.

Accompagnato negli uffici di Polizia per la redazione degli atti, il 35enne, con numerosi precedenti di polizia anche per furto in abitazione in vari paesi europei tra cui l'Italia, è stato arrestato ed accompagnato a Regina Coeli, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.