Ricercato con una mandato di cattura europeo, arrestato dalla polizia all'Eur

Era destinatario di un mandato di cattura europeo per il reato di danneggiamento seguito da incendio. A scovarlo all'Eur è stata la polizia. In particolare sono stati gli agenti del Commissariato Esposizione a fermare per un controllo in viale Libano, un cittadino romeno di 60 anni.

Destinatario del mandato di cattura il 60enne è stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione della Corte d’Appello per i successivi adempimenti.

Sono stati invece gli agenti del Commissariato Viminale a fermare in via Giolitti, all'Esquilino, un 29enne con vari precedenti di polizia. Da un accertamento in banca dati infatti l’uomo è risultato sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno in un Comune in provincia di Caserta.

Denunciato anche perché a suo carico era stato notificato il provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso dal Questore.