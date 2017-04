San Pietro: ricercati per omicidio commesso nel 2013 e trovati in stazione, arrestati

E' finita la fuga di un uomo e una donna, entrambi 38enni di nazionalità romena, colpiti da un mandato d'arresto europeo emesso dall'Autorità Giudiziaria rumena. I due, ieri mattina, sono stati catturati nei pressi della stazione ferroviaria San Pietro, a conclusione di mirata e articolata attività info-investigativa dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma.

Nel mese di marzo scorso, i due erano stati condannati per il reato di omicidio volontario in concorso: 20 per l'uomo e anni 5 per la donna.

Il 23 giugno del 2013, in Romania, dopo essersi introdotti all’interno di un'abitazione a scopo di rapina, i due avevano ripetutamente colpito la vittima con un corpo contundente, causandone la morte.

Prontamente bloccati dai Carabinieri, gli arrestati sono stati portati in carcere a Regina Coeli e Rebibbia Femminile, a disposizione della Corte d’Appello di Roma e in attesa delle procedure di estradizione.