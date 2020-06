Ricercata per una serie di furti a Milano viene scovata in una baraccopoli, deve scontare 11 anni

Ricercata per una serie di furti a Milano è stata scovata ed arrestata in una baraccopoli della Capitale. Sono stati i Carabinieri della Stazione Roma Tor de’ Cenci a rintracciare nel campo di Castel Romano una ragazza di origini slave di 26 anni, con numerosi precedenti alle spalle, arrestandola in esecuzione di un ordine per la carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La 26enne, che deve scontare la pena di 11 anni e 1 mese di reclusione per un cumulo pene concorrenti in ordine a vari furti commessi in passato nel capoluogo lombardo, è stata portata nella sezione femminile del carcere di Rebibbia.