Ricercata per "tratta di esseri umani" si nascondeva usando un falso nome

Si nascondeva con un falso nome in provincia di Roma. Con a carico un mandato d’arresto europeo emesso in Francia per "associazione a delinquere finalizzata alla tratta di essere umani", la donna, una 54enne di Zagabria (Croazia), è stata arrestata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua.

Sotto falso nome a Tivoli Terme

Durante alcuni servizi finalizzati al controllo di immigrati clandestini presenti nella capitale, i poliziotti sono venuti a conoscenza di una donna che, sotto falso nome, si nascondeva a Tivoli Terme, Comune della provincia nord est alle porte della Capitale. La fonte confidenziale, precisava che a carico di questa vi era un mandato di cattura. A quel punto gli investigatori, della squadra di polizia giudiziaria, si sono messi sulle tracce della ricercata.

Scovata a Villalba di Guidonia

Dopo una serie di appostamenti, ieri finalmente, in piazza della Repubblica, nella vicina Villalba di Guidonia i poliziotti l’hanno riconosciuta anche grazie alle descrizioni avute in precedenza. Durante il controllo, la donna, priva di documenti, ha fornito agli agenti false generalità ma questi, non convinti, l’hanno accompagnata negli uffici della Polizia Scientifica dove, grazie ai riscontri foto dattiloscopici, sono risaliti alle sue esatte generalità. Incastrata dai poliziotti, è stata arrestata e accompagnata in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà scontare 7 anni di reclusione.