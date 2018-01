Ponte Marconi: uomo cade nel Tevere, ricerche in corso

Si è gettato da Ponte Marconi nel fiume Tevere. E' successo intorno alle 3:30 del mattino di oggi 27 gennaio. A notare la scena alcuni testimoni che hanno allertato immediatamente i soccorsi. Chi lo ha visto parla di una persona dai capelli bianchi, con la carnagione chiara tra i 50 ed i 60 anni.

Le indagini della Polizia

Sul luogo sono accorsi gli agenti del Commissariato Eur ed i Vigili del Fuoco che hanno iniziato subito le ricerche. Nel Tevere è stato rinvenuto, in direzione Eur, un giubbotto affidato alla squadra della Polizia Scientifica per determinare chi sia il proprietario dell'indumento. Nessun bigliettino è stato rinvenuto dai poliziotti che hanno avviato le indagini.

Ricerche in corso

Le ricerche, nel fiume, sono affidate al personale del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco. Sul posto personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) ed i Sommozzatori. Dalle 4 i pompieri hanno setacciato il fiume in lungo e in largo. Le ricerche, interrotte per un'ora, sono riprese alle 6 del mattino.