Nascondono 1000 ricci pescati abusivamente in fondo al mare

Li avevano zavorrati in fondo al mare in alcuni sacchi. Uno stratagemma che non ha però ingannato i militari della Guardia Costiera di Santa Marinella che hanno poi scoperto il nascondiglio dei pescatori abusivi di ricci restituendo circa mille echinodermi al mare.

La scoperta è stata fatta alle 10:30 di venerdì 22 febbraio. In particolare la Sala Operativa della Capitaneria di Civitavecchia è stata allertata, da parte di un cittadino, circa la presenza di pescatori non autorizzati lungo il litorale di Santa Marinella.

Veniva quindi disposto l’immediato intervento del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Marinella e richiesto il supporto della locale Stazione Carabinieri.

Le attività di ricerca, nonostante l’identificazione di diverse persone sospette nel punto segnalato, non permettevano l’individuazione dei colpevoli, non essendo state rinvenute tracce del pescato. Ciò nonostante, il personale operante richiedeva l’intervento del nucleo sommozzatori della Protezione Civile di Santa Marinella, il quale, rendendosi a disposizione, individuava sul fondo numerosi sacchi a rete contenenti circa 1000 echinodermi.

I ricci di mare rinvenuti, ancora vivi e vitali, provento dell’attività criminosa, venivano successivamente rigettati in mare dai militari.

L’attività illecita posta in essere questa mattina, come ben noto, non rimane un fenomeno isolato. Anche questa notte la Guardia Costiera ha sanzionato un pescatore subacqueo pugliese per la raccolta dei frutti di mare, sequestrando ulteriori 750 esemplari, per un totale di 5.000 euro di sanzioni amministrative.

La Guardia Costiera e le altre Forze di Polizia stanno ponendo in essere una intensa attività di vigilanza al fine di scoraggiare il fenomeno e porre un freno alla depredazione della costa e dei suoi pregiati frutti di mare, simbolo di una eccellenza locale da preservare e tutelare.