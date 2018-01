Riapre il Mercato Centrale: era stato chiuso per un laboratorio "in cattivo stato di pulizia"

E' stato riaperto a mezzogiorno esatto. Riprendono le proprie attività di ristorazione le 19 botteghe artigiane del Mercato Centrale di Roma. La struttura, aperta dal 5 ottobre 2016, si trova al civico 36 di via Giovanni Giolitti, all’interno cioè della "Cappa Mazzoniana", la storica cucina dei ferrovieri. Si tratta della rivisitazione romana del Mercato Centrale di Firenze con la presenza di "artigiani del gusto", che "contribuiscono in tal modo a riqualificare un importante ambito urbanistico". Il 12 gennaio la chiusura dei locali che si trovano nell'area dello scalo ferroviario dell'Esquilino, in seguito alla ripetuta inottemperanza di prescrizioni notificate per la presenza di non conformità rilevate nel corso di ripetuti sopralluoghi effettuati dagli ispettori della Asl Rm1 unitamente al NAS.

Il provvedimento di chiusura

I problemi erano stati riscontrati in un laboratorio utilizzato per preparare alimenti come carciofi, funghi e verdure, e prodotti ittici crudi al termine della scadenza di mettersi in regola (il 10 gennaio). Preso atto del mancato recepimento del primo verbale, gli ispettori della Asl, previa informativa ai carabinieri del Nas, avevano determinato il "sequestro penale dello stand dei carciofi", in quanto "la linea di attività veniva esercitata nonostante provvedimento di sospensione". La chiusura di un laboratorio di preparazione alimenti, "perché tenuto in cattivo stato di pulizia e manutenzione", con conseguente chiusura "dell’intera struttura in seguito alla non ottemperanza di quanto indicato nel procedimento di avvio del provvedimento di chiusura".

Riapre il Mercato Centrale di via Giolitti

Tornato in regola con quanto richiesto dagli ispettori della Asl e dai Nas dei carabinieri, il Mercato Centrale di Termini ha riaperto regolarmente al pubblico a partire dalla mattinata di oggi 16 gennaio 2018.