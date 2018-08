Costone franato su via Diana: riaperto il transito, Genzano e Nemi di nuovo collegate

Era stata chiusa lo scorso 22 agosto dopo che una frana aveva interessato un costone lungo la strada. A distanza di sette giorni riapre via Diana e Genzano di Roma e Nemi tornano ad essere collegate. In particolare i tecnici della Città Metropolitana di Roma Capitale assieme a quelli del Comune di Nemi hanno ripristinato la viabilità e messo in sicurezza il costone coinvolto dalla frana in via Diana, riaprendo così l'importante via di accesso al Comune dei Castelli Romani

Soddisfazione è stata espressa da parte del Sindaco del Comune dei Castelli Romani, Alberto Bertucci: "La strada è stata riaperta grazie ad un intervento celere della Città Metropolitana dopo nostro sollecito urgente. Chiusa dallo scorso 22 agosto i lavori di messa in sicurezza di via Diana sono cominciati il giorno dopo e sono stati ultimati in una settimana. Stamane la strada è stata riaperta".

Come spiega ancora Alberto Bertucci a RomaToday: "E' il quarto intervento di messa in sicurezza su frane e costoni attuato dall'amministrazione comunale e dai vari Enti competenti negli ultimi due anni. Proprio lo scorso anno era avvenuto un crollo di un costone sulla stessa via Diana, poco distante da quello registrato lo scorso 22 agosto. Dopo di allora altri due interventi, uno sul viadotto che da via dei Laghi porta a piazza Roma. Oltre a questi due è stata messa in sicurezza per motivi simili anche la via Nemorense, sempre in accesso al centro di Nemi".

"Siamo molto soddisfati dei tempi celeri con i quali è stata riaperta via Diana - conclude il Sindaco Bertucci -. Un intervento straordinario in relazione al quale abbiamo attivato alcuni tecnici che hanno anticipato il ritorno dalle ferie proprio per ripristinare l'importante via di accesso a Nemi".