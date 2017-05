Crollano calcinacci sul 'ponte della Magliana': riaperta la Roma-Fiumicino

E' stata completamente riaperta al traffico l'autostrada Roma-Fiumicino dove nel pomeriggio di ieri si è resa necessaria la chiusura parziale, all'altezza del cosiddetto 'Ponte della Magliana', dal quale sono caduti parti di intonaco e pellicola di copertura. Terminati gli interventi di riparazione Anas comunica che da stamattina (20 maggio) in entrambe le direzioni sono stati rimossi i restringimenti di carreggiata tra i km 2,400 e 2,800, in corrispondenza del viadotto ‘Morandi’.



Le limitazioni al transito si sono rese necessarie ieri pomeriggio per consentire alle squadre Anas e ai Vigili del Fuoco di procedere con le attività di rimozione di parti di intonaco caduti sul piano viabile.



La ditta incaricata da Anas sta completando le ispezioni sulla parte del viadotto da cui si è verificato il distacco, per programmare i successivi lavori di ripristino. Gli interventi in corso non interferiscono con la circolazione.