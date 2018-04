Ostia Nuova: revocata la licenza al bar Music, il locale di Roberto Spada

E' stata revocata la licenza al bar Music, il locale di Robero Spada. A notificare l'atto gli agenti della Divisione della Polizia Amministrativa e Sociale, insieme ai colleghi del Commissariato Lido. L'esercizio di via Francesco Storelli 21, era stato già oggetto di un provvedimento a dicembre e segnalato come luogo di "eventi atti a minare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché ritrovo di soggetti pregiudicati".

A seguito poi di ulteriori controlli, si era avuto modo di constatare come il bar continuasse ad essere frequentato da pregiudicati ed inoltre che fosse, di fatto, gestito da una persona priva di autorizzazioni, e addirittura in assenza di un regolare contratto di lavoro, benchè affermasse di essere alle "dipendenze della famiglia Spada".

Il provvedimento è stato ritenuto "urgente, atteso anche il delicato contesto ambientale, connotato da una particolare incidenza criminale, in cui è inserito il locale che ha generato ad oggi una situazione di gravissimo disagio per la collettività e suscitato notevole allarme sociale", rende noto la Questura specie se si considera il fatto che lo stesso titolare, Roberto Spada, sia stato dapprima oggetto di un decreto di fermo di indiziato di delitto per l'aggressione ai danni di una troupe televisiva di Rai 2 (qui il video dell'aggressione) e che è attualmente detenuto in base ad un'ordinanza di custodia in carcere, con l'accusa di essere uno dei promotori dell'associazione mafiosa operante sul litorale romano, emersa nell'operazione Eclissi.

Lo stesso Spada è stato inoltre colpito pochi giorni fa dalla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Polizia emessa dal Tribunale di Roma, provvedimento che, ai sensi del "codice antimafia", lo rende incompatibile con qualsivoglia licenza o autorizzazione di polizia e di commercio.