Reparto volanti bis di Roma: Consap: "La strada imboccata è quella giusta"

“Siamo convinti di trovarci davanti ad una svolta epocale per la sicurezza in questa città” questo il commento del sindacato di polizia Consap, dopo l’inaugurazione del Secondo Reparto Volanti, nel quadrante sud est della città. “Un plauso ai vertici nazionali e romani della sicurezza, con in testa il Questore Esposito, per quello che appare come un potenziamento concreto delle attività di polizia – ha detto il Segretario Generale Nazionale della Consap Cesario Bortone – ora sarà fondamentale garantire l’operatività e la collaborazione interforze per innalzare i livelli del controllo del territorio”. La messa a regime di un dispositivo di controllo necessita di un congruo periodo di rodaggio che tenga conto della necessità di consentire al personale di operare al meglio prosegue la Consap - per questo sarà fondamentale che l’invio presso il nuovo reparto sia a richiesta volontaria di trasferimento e che la gestione burocratica non subisca intralci ma anche e soprattutto che sia consentito al personale di mantenere il livello addestrativo già garantito agli operatori di via Guido Reni.