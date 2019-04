Ruba badagli e fedi nuziali a due sposi: refurtiva recuperata e viaggio di nozze salvo

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Ostia hanno salvato il viaggio di nozze a Roma di due sposi inglesi, recuperando tutti i bagagli, comprese le fedi nuziali, che un ladro aveva appena rubato dalla loro auto sul Lungotevere Gianicolense.

I Carabinieri transitando hanno notato l’uomo, un nomade di 48 anni, appartenente al campo della Monachina, che armeggiava vicino all’auto parcheggiata, dalla quale aveva estratto i bagagli dopo averne infranto il vetro, e lo hanno arrestato per furto.

Rintracciati i proprietari dell'auto, i Carabinieri di Ostia hanno accertato che si trattava di due sposini inglesi ai quali è stata restituita tutta la refurtiva. Con grande stupore per i Carabinieri e grandissimo sollievo per i due britannici, tra le cose rubate vi erano anche le due fedi nuziali, allo stesso modo recuperate e restituite. Questa mattina, nella Città Eterna, i due novelli sposi hanno potuto proseguire la loro luna di miele in serenità.