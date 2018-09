Tragedia a Rebibbia: detenuta getta i figli dalle scale della prigione, uno è morto e l'altro è grave

Una detenuta del carcere romano di Rebibbia ha gettato dalle scale della prigione i suoi figli: uno è morto, l'altro è grave. Lo si apprende dal presidente della Consulta penitenziaria e responsabile della Casa di Leda, Lillo Di Mauro. "Il fatto sarebbe accaduto - ha spiegato - all'interno della sezione nido, dove sono ospitati bimbi fino a tre anni".

Ignote le cause che avrebbero portato la donna a compiere il tragico gesto. Da chiarire anche come sia potuto accadere il dramma all'interno di un carcere controllato come quello di Rebibbia, in una delle aree più delicate della struttura dove sono presenti bambini. La donna è stata fermata e portata in isolamento.