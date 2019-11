Paura sulla Collatina: due rapine a mano armato in pochi minuti

Paura sulla via Collatina dove nel volgere di pochi minuti sono state messe a segno due rapine a mano armata. A metterle in atto la stessa coppia di banditi, con uno dei due poi fermato dalla polizia e l'altro riuscito per il momento a far perdere le proprie tracce. E' accaduto la mattina di venerdì 8 novembre fra le zona di Villa Gordiani ed il Collatino.

Ma andiamo per ordine. La prima chiamata al NUE 112 di "rapina in corso" è arrivata intorno alle 10:30 da un negozio di articoli sportivi della via Collatina. Due i banditi arrivati davanti al negozio in scooter. Tuta grigia uno e casco bianco l'altro, entrambi con accento romano, la coppia è entrata nell'esercizio commerciale e, dopo aver minacciato i dipendenti, ha rapinato il denaro per poi fuggire a bordo del mezzo a due ruote lasciato accesso fuori dal locale preso di mira.

Lo scooter percorre poche centinaia di metri e si ferma all'altezza del civico 78 della via Collatina. Questa volta nel mirino dei banditi c'è un negozio di casalinghi della catena di Acqua & Sapone. Corrispondenti nella descrizione ai due malviventi che avevano rapinato poco prima il negozio di articoli sportivi i due ripetono il copione: si avvicinano alle casse, minacciano i dipendenti e si fanno consegnare il denaro.

La polizia è però sulle loro tracce ed i due, al fine di evitare di essere sorpresi in strada, decidono di fuggire a piedi. Con uno dei due riuscito a dileguarsi diversa sorte tocca invece al complice, fermato dagli agenti all'interno di un terzo negozio nel quale aveva cercato di nascondersi.

Bloccato dagli agenti il rapinatore è stato poi trovato in possesso del denaro rapinato poco prima e di una pistola calibro 9x21. Sottoposto a fermo di polizia dagli agenti delle volanti e da quelli del commissariato Porta Maggiore, la sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria con gli agenti a caccia del complice, al momento ancora ricercato.