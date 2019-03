Tre rapine in quaranta minuti tra Tor Marancia e Montagnola: caccia al rapinatore con la sciarpa rossa

Età apparente di trentacinque anni, italiano, uno scooter Yamaha X-Max e una sciarpa rossa. Sono gli elementi raccolti dagli uomini del commissariato Tor Carbone da venerdì sera impegnati nella caccia al rapinatore che in mezz'ora ha terrorizzato diversi esercizi commerciali di Tor Marancia e Montagnola. Tre i colpi tentati tra le 18.50 e le 19.20, due dei quali andati a segno.

Le scorribande del rapinatore con la sciarpa rosse sono iniziate in viale del Caravaggio 77, a Montagnola, alle 18.50. Qui, entrato nel negozio NaturaSì, ha portato a segno il colpo portando via il cotenuto delle case. Cinque minuti più tardi e 500 metri più in là, assalto al supermercato In's di viale Tor Marancia. Qui però il ladro ha trovato difficoltà nell'aperture delle casse e, dopo aver spaventato dipendenti e clienti, ha deciso di desistere scappando a bordo del suo scooter.

Venti minuti dopo in via Mantegna, di nuovo a Montagnola, a finire nel mirino del malvivente una farmacia dalla quale ha portato via l'incasso. Sulle tracce di quello che da tutti viene descritto come un 35enne con la sciarpa rossa e dall'accento romano ci sono gli uomini del commissariato Tor Carbone.