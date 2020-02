Infernetto, in 10 minuti rapinano supermercato e farmacia: caccia a coppia di ladri flash

Due rapine in 10 minuti. E' caccia alla coppia di ladri flash che, nel pomeriggio del 12 febbraio, hanno rapinato le casse del supermercato LeMark in viale di Castel Porziano e di una farmacia in via Torcegno. I due, con il volto travisato e con una pistola in pugno, hanno minacciato i dipendenti, preso il bottino e poi sono fuggiti a bordo di una moto. Sulle loro tracce gli agenti di polizia del Commissariato del Lido.

"Due rapine in una giornata, denotano una problematica nel sistema sicurezza della zona, senza considerare l’incremento dei furti nelle abitazioni private nella notte. - commentano il consigliere del X Municipio per Fratelli d'Italia Pierfrancesco Marchesi e l’esponente di FDI Francesco Bucci - La nostra amministrazione municipale però, non sembra prendere provvedimenti urgenti in tal senso, la problematica della sicurezza è stata riscontrata anche in altre zone dell’entroterra, come ad esempio ad Acilia, proprio qualche settimana fa, è stata consumata una rapina in farmacia".

"La nostra amministrazione deve prendere dei provvedimenti in merito, affinchè i commericianti dell’entroterra possano esercitare con tranquillità la propria professione e i cittadini possano sentire la sicurezza che dovrebbe esserci in una società civile".