Sei rapine a mano armata in meno di mezz'ora, caccia al bandito in camicia nera

Sei rapine in meno di mezz'ora, 25 minuti per la precisione. A creare il panico nella zona di San Giovanni e dell'Appio Latino un bandito solitario armato di pistola. I fatti a partire dalle 15:41 di lunedì 9 settembre quando al 112 arriva la segnalazione da parte di un uomo minacciato con la pistola e rapinato del suo scooter Piaggio Liberty mentre si trovava all'altezza del civico 348 di via Cristoforo Colombo, alla Garbatella.

Rapinato il motorino il malvivente prende via Cilicia e si dirige in zona San Giovanni - Appio Latino. Prima tappa criminale una farmacia in piazza Roselle, ma la reazione di un farmacista lo mette in fuga a mani vuote.

Il rapinatore percorre un centinaio di metri e si ferma al supemercato NaturaSì della vicina via Siria, armato di pistola minaccia i cassieri e si fa consegnare circa 500 euro. Terza tappa criminale in via Britannia, dove prende di mira una seconda farmacia riuscendo a scappare con circa 900 euro.

Non pago il rapinatore ritorna all'Appio Latino e rapina un forno a piazza Tuscolo di altri 900 euro. Alle 16:06, dopo nemmeno 30 minuti dal furto dello scooter, la sesta rapina, ancora ad un supermercato, l'Elite di via Magna Grecia dove rapina altri 500 euro facendo perdere le proprie tracce. Allertata la polizia gli agenti hanno cominciato una caccia al bandito al momento ancora senza esito.

Sei rapine in mezz'ora che fanno tornare alla mente un altro pomeriggio criminale consumatosi lo scorso 26 agosto fra Ostiense e Testaccio. Anche in questo caso furono sei le rapine e tentate rapine messe a segno da un bandito solitario nel volgere di trenta minuti. Visto il medesimo modus operandi, non si esclude che le 12 rapine possano essere state messe a segno dallo stesso uomo.