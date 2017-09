Sgominata la banda degli orologi: 25 rapine ai residenti della "Roma bene"

Una banda di rapinatori che Napoli in trasferta nella Capitale per saccheggiare orologi di lusso ai residenti della "Roma bene". Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno eseguito una misura cautelare a carico di due rapinatori, autori di venticinque episodi consumati nella Capitale, completando così lo smantellamento di tre bande.

Malviventi dal Rione Sanità e dai Quartieri Spagnoli di Napoli

Gli investigatori della sezione 'Rapine', che svolgono specifiche indagini per identificare i malviventi che, periodicamente, dalla Campania si recano a Roma per mettere a segno i colpi in danno dei possessori di orologi di pregio, dopo aver svolto un’accurata indagine, con pattuglie a bordo di autovetture e moto disposte nelle zone maggiormente battute dai gruppi criminali, hanno individuato nell'ultimo anno tre distinte bande di rapinatori, provenienti dal Rione Sanità e dai Quartieri Spagnoli di Napoli.

Al termine delle investigazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma – Gruppo reati contro il patrimonio, è stato emesso un provvedimento restrittivo per i due responsabili delle rapine: si tratta di due 35enni, provenienti dai Quartieri Spagnoli di Napoli e già ristretti presso gli istituti di pena per altre rapine consumate nella Capitale.

Le rapine tra Eur, Parioli e Cassia

Con quest'ultima tranche di misure cautelari è stato possibile ricostruire l’esatta dinamica delle 11 rapine consumate a Roma nella zona Eur - Tor Carbone dai due malviventi, nel periodo compreso tra i mesi di settembre 2016 e aprile 2017. I rapinatori, sempre in orario mattutino, si servivano di una precisa tecnica: dopo aver individuato la vittima in auto, la seguivano lungo il tragitto per aggredirla con violenza e portare via l'orologio, una volta che la stessa parcheggiava la propria autovettura, seguendola in alcune occasioni addirittura all'interno del condominio delle abitazioni private.

Le rapine analizzate e contestate, che coincidono con il periodo dell’anno scolastico e con la maggiore concentrazione di traffico veicolare con conseguente aumento di potenziali vittime e maggiore facilità di confondersi tra le auto, vanno infatti dal 20 settembre 2016 al 29 aprile 2017 e sono state consumate in danno di privati cittadini tra le 9:30 e le 13:30 del mattino in via delle Montagne Rocciose, via Simone Martini, via Giuseppe Berto, via Federico Seismit-Doda, largo Piero Bargellini, via del Serafico e via Antonio Maria Lorgna.

Colpi da 200mila euro

Le indagini condotte dalla Squadra Mobile nel corso dell’anno, hanno così consentito di ricostruire ben venticinque episodi commessi a cavallo tra il 2016 ed il 2017, arrestando complessivamente sette persone e disarticolando tre distinte bande di pregiudicati specializzati nelle rapine aggravate di orologi, messe a segno in varie zone di Roma da nord a sud, dalla Cassia ai Parioli, fino all'Eur, Marconi e a Tor Carbone.

Per portare a termine i colpi, che hanno fruttato oltre 200mila euro tra orologi Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet, i malviventi non esitavano a minacciare le vittime, talvolta anche con un coltello, spesso percuotendole, provocando loro, spesso, serie lesioni.