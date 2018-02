Parco Virgiliano: studente pedinato e rapinato da due minorenni

Stava passeggiando all’interno del parco, dove è stato pedinato e una volta giunto in una zona più isolata è stato avvicinato dai due malviventi, strattonato per rubargli il portafoglio e strappargli la collana d’oro che portava al collo. Vittima un studente di 15 anni preso di mira da due adolescenti romani di 16 e 17 anni all’interno del parco Virgiliano di via Nemorense, zona Salario - Quartiere Africano.

Rapina nel parco Virgiliano

Il teenager romano, una volta subita la rapina, ha allertato i carabinieri della Stazione Roma Viale Libia. Intervenuti nell'area del parco, i militari hanno bloccato i due rapinatori all’esterno dell'area verde grazie alle descrizioni dettagliate fornite dalla vittima.

Rapine al parco di via Nemorense

I due arrestati sono stati accompagnati presso le loro abitazioni e sottoposti alla misura della permanenza in casa, così come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Dovranno rispondere di rapina aggravata in concorso. La refurtiva recuperata dai militari è stata restituita alla vittima.