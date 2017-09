Negozio, fast-food, benzinaio e passante: 4 rapine a mano armata nel litorale

Quattro rapine a mano armata in 20 giorni. Il 3 agosto un passante in via della Scafa, il 9 un fast-food ad Ostia, il 15 un negozio di frutta e verdura a Fiumicino e il 19 un benzinaio di Ostia. Questo il "percorso" criminale di un 32enne romano arrestato dagli agenti del commissariato di Fiumicino, al termine delle indagini.

Le quattro rapine a Ostia e Fiumicino

A seguito della prima rapina, gli investigatori avevano già creato un identikit del malvivente. Il rapinatore, in quella circostanza, aveva avvicinato un uomo all'esterno di un ristorante di via della Scafa, rapinandolo sotto la minaccia di una pistola.

Il 9 agosto stesso modus operandi ai danni dei titolari di un fast-food in corso Duca di Genova, ad Ostia: un uomo è entrato armato di pistola, facendosi consegnare l’incasso.

Rapine ripetute anche il 15 e il 19 agosto, ai danni rispettivamente di un negozio di frutta e verdura in viale di Focene, a Fiumicino, e di un distributore di carburante in via Capitan Casella, ad Ostia.

Le indagini della Polizia

Con le dichiarazioni fornite dalle vittime, e da riscontri investigativi, i poliziotti hanno concentrato le loro attenzioni su un romano di 32 anni, già noto alle forze di polizia. Proprio al termine di un servizio di osservazione lo hanno individuato.

In una delle rapine, inoltre, l'uomo era stato visto fuggire a bordo di un'auto guidata da una donna, sua complice. A casa di quest'ultima gli investigatori hanno trovato un replica di una pistola e gli abiti che il 32enne aveva utilizzato nelle rapine.

Accompagnato negli uffici del commissariato Fiumicino, l'uomo è stato sottoposto a "fermo di indiziato di delitto", mentre l'autovettura utilizzata, rubata, è stata sequestrata.