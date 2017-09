"Sono un pugile uscito di galera", poi rapinava ragazzini. Incastrato dai tatuaggi

Era l'incubo degli adolescenti dell'Appio Latino. Appena 19enne e già accusato di aver messo a segno almeno 7 rapine. Il giovane, di origine romena, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato San Giovanni al termine di un’indagine protrattasi per tutta l’estate e conclusasi con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Giovani rapinati a piazza dei Re di Roma

Il giovane, era stato sorpreso dai poliziotti, nel mese di luglio, in piazza dei Re di Roma, dopo aver messo a segno un “colpo” ai danni di due giovani. Nella circostanza era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Rapine a danno di minorenni all'Appio Latino

L’episodio aveva dato il via ad indagini che avevano evidenziato il suo legame con diverse altre rapine, avvenute da maggio a fine luglio, tutte effettuate con la medesima tecnica.

"Pugile professionista uscito di galera"

Il 19enne avvicinava minorenni ed iniziava a conversare con loro. Poi, passava a rappresentare i propri presunti problemi familiari e trascorsi giudiziari, vantandosi di essere un pugile da poco uscito di prigione, finendo poi per “ordinare” alle vittime, dopo averle intimidite, di consegnargli il denaro ed il telefonino, cosa che i ragazzini puntualmente facevano.

Tradito dai tatuaggi su mani e nuca

A tradirlo, i tatuaggi che il giovane ha sulle mani e sulla nuca. Proprio partendo da questo elemento, gli investigatori lo hanno individuato, ed il successivo riscontro delle individuazioni fotografiche, che hanno permesso alle vittime di riconoscerlo senza ombra di dubbio, hanno consentito di chiudere il cerchio. Una volta richiesto ed ottenuto il provvedimento restrittivo, il 19enne è stato tratto in arresto.