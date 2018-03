Da receptionist a ladro, così ha rapinato sette hotel di Roma

Da receptionist a rapinatore seriale. Sette i colpi accertati ai danni degli hotel di Roma, almeno altri 10 gli episodi su cui stanno indagando i Carabinieri. Diverse le zone in un cui avvenivano i furti. Aurelio, Primavalle, San Pietro, Prati, Nomentano e Castro Pretorio i luoghi ripuliti dal ladro, un 43enne romano che, per oltre 20 anni, ha svolto la mansioni di receptionist presso varie strutture alberghiere di Roma, tra cui anche in una di quelle saccheggiata.

A mettere fine alla sua nuova carriera le indagini dei militari della Compagnia di San Pietro certificando, tra il mese di agosto e novembre 2017, ben sette rapine con un bottino trafugato di 2700 euro. Il modus operandi dell'uomo, incensurato fino a quel momento, era sempre lo stesso: volto travisato da sciarpe, cappucci e cappelli, ed un coltello oppure un taglierino per minacciare i dipendenti dell'albergo saccheggiato.

La svolta nelle indagini

La svolta dell'attività investigativa si è avuta lo scorso 24 novembre, quando il 43enne, dopo aver consumato l'ennesima rapina ai danni di un hotel in via Aurelia, ha fatto rientro presso la propria abitazione di Primavalle, dove ad attenderlo ha trovato i militari della Compagnia San Pietro.

Nel corso delle perquisizioni, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato le armi utilizzate per commettere i reati (un taglierino della lunghezza di 10 centimetri e un coltello a serramanico), nonché gli indumenti indossati nel corso delle azioni criminose e gli accessori adoperati per i vari travisamenti.

Le immagini della videosorveglianza

Gli investigatori sono arrivati all'identificazione del responsabile a seguito di una scrupolosa visione dei filmati di videosorveglianza installati all'interno e nelle vicinanze dei luoghi di commissione delle rapine, nonché grazie alle testimonianze delle vittime, tutti receptionist addetti agli alberghi presi di mira, che in alcune circostanze hanno fornito numeri parziali di targa del motociclo a bordo del quale lo stesso si muoveva, quest'ultimo sequestrato al momento dell’arresto.

Sono attualmente al vaglio degli inquirenti altri 10 episodi di rapine commesse nel medesimo periodo, con lo stesso modus operandi. Le zone sono sempre quelle di Aurelio, Primavalle, San Pietro, Prati, Nomentano, Castro Pretorio. In caso di esito positivo, il bottino complessivo lieviterebbe a 6.500 euro asportati nel corso delle 17 rapine. Al termine delle operazioni, l'arrestato è stato associato presso la Casa Circondariale di Roma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria inquirente.