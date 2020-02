Armati di pistola e coltello, così hanno commesso tre rapine in 30 minuti: caccia a 2 uomini

Tre rapine in trenta minuti, dalle 18:30 alle 19. E' quanto successo nel pomeriggio del 5 febbraio a Fiumicino, sul litorale. A colpire due uomini che hanno utilizzato sempre lo stesso modus operandi: con volto travisato, uno armato di coltello e l'altro di pistola, hanno minacciato i dipendenti, si sono fatti consegnare l'incasso e poi fuggiti in scooter.

Tutto è iniziato in via della Meduse. Qui i ladri hanno colpito in una farmacia. Preso il bottino, si sono diretti in largo Esopo per una seconda rapina sempre in una farmacia. Infine, in via della Scafa, dove i due banditi hanno rubato i soldi dalle casse del supermercato Elité.

Se per i primi due episodi sono intervenuti i carabinieri, sul terzo indaga la polizia. Le forze dell'ordine stanno comunque collaborando, grazie anche alle testimonianze dei presenti e all'ausilio delle immagini di video sorveglianza per dare un volto ai due ladri.