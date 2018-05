Lampeggiante blu e paletta: due fratelli si fingono poliziotti e rapinano automobilisti

Si spacciavano per poliziotti per rapinare automobilisti. Quattro colpi negli ultimi tre mesi nella zona nord della capitale. Al termine di accurate indagini da parte degli investigatori del commissariato Flaminio Nuovo hanno arrestato rispettivamente di 34 e 28 anni.

L'ultimo colpo il 7 aprile scorso, in via Trionfale dove i due malviventi spacciandosi per appartenenti alle forze di Polizia, con una minaccia si sono fatti consegnare il portafoglio dalla vittima asportandogli il denaro.

Attraverso la ricostruzione dei fatti denunciati dall'automobilista, all'assunzione delle testimonianze di alcuni passanti nonché all'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza collocate a breve distanza dal luogo dei fatti, gli agenti hanno identificato i due fratelli arrestati ieri. Proseguono le indagini per verificare l'eventuale coinvolgimento dei due in altri analoghi episodi.