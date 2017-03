Tre rapine alla stessa farmacia: incastrato dal berretto da rapper

Aveva preso di mira una farmacia di San Basilio, qui, con un cappello da rapper in testa aveva messo a segno tre rapine per poi fuggire tutte le volte a bordo di un'automobile, risultata alla fine intestata alla fidanzata. A dare un nome ed un volto al rapinatore seriale di una farmacia in via Montecassiano i carabinieri della Stazione Roma San Basilio che hanno identificato ed arrestato un 32enne romano, disoccupato e con precedenti, al quale i militari hanno notificato un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Roma.

TRE RAPINE IN FARMACIA - Il provvedimento cautelare è giunto al termine di accurate indagini, svolte dai Carabinieri di San Basilio e sviluppatesi tra ottobre dello scorso anno e il mese di febbraio di quest’anno. Da un’attenta analisi delle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza della farmacia e dalle testimonianze raccolte, i militari sono risaliti all’autore delle tre rapine.

CAPPELLO DA RAPPER - Con il volto travisato dalla visiera di un cappello da rapper, entrava nel locale e sotto la minaccia di un taglierino, si faceva consegnare l’incasso, dal proprietario o dalla dottoressa in turno, per poi darsi alla fuga a bordo di una Ford KA di proprietà della fidanzata. Le risultanze investigative dei Carabinieri sono state condivise dalla Procura della Repubblica di Roma che ha richiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale l’ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata notifica al rapinatore.