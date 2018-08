Presa al collo e rapinata di fronte l'ospedale: fermato dopo un inseguimento

Due rapine in poche ore dalle modalità simili in zona Eur. Gli investigatori della Polizia di Stato del commissariato Esposizione, dopo le indagini del caso, hanno arrestato due malviventi per rapina e tentata rapina in concorso.

Il primo a finire in manette un romano di 48 anni, con precedenti di polizia che è stato colto in flagranza dagli agenti mentre, di fronte l'ospedale Sant'Eugenio, con violenza afferrava una donna al collo per prenderle la catenina facendola cadere. Braccato dai poliziotti, è stato fermato dopo un breve inseguimento.

In piazza Parri invece è stato arrestato un romeno di 28 anni, con precedenti di polizia. Gli investigatori sono intervenuti per una segnalazione della sala operativa della Questura per una aggressione ai danni di un uomo, arrivati sul posto hanno contattato la vittima che ha riferito di essere stato avvicinato da due malviventi che, dopo averlo minacciato, gli hanno chiesto di consegnargli le chiavi dell'auto.

Subito sulle loro tracce, gli agenti che anche grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato uno degli autori assicurandolo alla giustizia.