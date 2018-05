Armati di coltello prima minacciano una coppia, poi rapinano un giovane

Terrorizzavano i passanti in zona Boccea e li rapinavano. Due giovani romani, un 26enne ed un 20enne, nullafacenti e già noti alle forze dell’ordine per qualche precedente, sono stati arrestati dai carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, perché ritenuti responsabili di due rapine commesse nella tarda serata dello scorso 22 febbraio.

La rapina in via Boccea

Sono da poco passate le 22 quando i due si avvicinano ad una giovane coppia, in via Urbano, armati di coltello. Ma il colpo non va a buon fine perché i fidanzati 30enni riescono a scappare, trovando riparo all’interno di un ristorante.

Pochi minuti dopo ecco i rapinatori di nuovo in azione, stavolta in via Boccea. Il malcapitato è un ragazzo di 25 anni a cui vengono sottratti gli auricolari del cellulare e i soldi che aveva in tasca.

Le indagini e i domiciliari

Grazie alla profonda conoscenza del territorio e ad una serie di indizi, i carabinieri sono risaliti all'identità dei due criminali, poi riconosciuti senza alcun dubbio dalle stesse vittime. I malviventi ora si trovano agli arresti domiciliari.