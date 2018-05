Direttore di un supermercato aggredito per il Rolex: prende a pugni i rapinatori e li mette in fuga

Non ha esitato un attimo, ha colpito il rapinatore con dei pugni e lo ha messo in fuga assieme al complice. A far scappare due banditi il direttore di un supermercato in zona Giuliano Dalmata, il quartiere che ospita la Città Militare della Cecchignola, preso di mira lo scorso martedì mattina mentre saliva in auto in via dei Corazzieri. Avvicinato da due malviventi a bordo di uno scooter, la vittima, un 53enne italiano, ha reagito al tentativo di rapina per poi denunciare il tutto alla polizia intervenuta sul posto.

Banda del Rolex a Giuliano Dalmata

I fatti hanno preso corpo intorno alle 9:00 dell'8 maggio. In particolare il 53enne, dopo essere salito in auto in via dei Corazzieri, si è trovato la strada sbarrata da uno "scooterone" con a bordo due giovani travisati dai caschi integrali. Uno dei due si è poi avvicinato al direttore del supermercato: "Stai tranquillo" le sue parole, "dacci il Rolex e non ti succederà niente".

Rapinatori presi a pugni alla Cecchignola

Impossibilitato a salire in auto il 53enne ha però reagito ad uno dei rapinatori sferrandogli dei pugni ed ingaggiando con lui una colluttazione. Una reazione inaspettata con i due malviventi costretti alla fuga a bordo dello scooter. Illeso, il direttore del supemercato ha quindi chiamato la polizia.

Rapinatori con accento campano

In via dei Corazzieri sono arrivati gli agenti del commissariato Esposizione. Agitato, ma senza nemmeno un graffio, il 53enne ha riferito ai poliziotti che i due rapinatori avevano un marcato accento campano. Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona i due sono attivamente ricercato dalle forze dell'ordine.