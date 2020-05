Rapine lampo sulla Prenestina: fermati banditi armati di mannaia e coltello

Hanno seminato il panico nella zona di Colle Prenestino facendo due rapine nel volgere di poco tempo. A notare due uomini armati di mannaia e coltello con una lama da 30 centimetri una pattuglia di agenti della Polizia Locale di Roma Capitale di ritorno dal Campidoglio.

In transito sulla via Prenestina, all’altezza di via dell’Acqua Vergine gli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno notato la coppia che aggrediva un terzo uomo in preda alla disperazione, nei pressi della fermata del bus.

I ‘caschi bianchi’ romani sono scesi armi in pugno, temendo di trovarsi di fronte un regolamento di conti. Immobilizzati gli aggressori (di 30 anni e 35 anni), gli agenti hanno scoperto il motivo dell’aggressione, la rapina di portafogli e cellulare.

Durante l'intervento in attesa delle pattuglie di rinforzo chiamate in ausilio, gli agenti sono stati avvicinati da una coppia di coniugi di origine romena, che ha visto l'insperata occasione di rientrare in possesso della catenina d'oro sottratta alla donna , poco prima.

I rapinatori infatti, avevano appena colpito a bordo di un autobus di linea, cercando di replicare il misfatto ai danni di un altro passeggero, appena sceso alla fermata.